なぜ豊臣秀吉は「豊臣姓」になったのか。立命館アジア太平洋大学前学長・名誉教授の出口治明さんは「秀吉は、藤原一族の押しかけ養子となり、関白となった。だが、子どもがおらずそのままでは世襲ができない状況だったため、ある"横紙破り"をした」という――。※本稿は、出口治明『一気読み日本史』（日経BP）の一部を再編集したものです。