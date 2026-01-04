ペク・スリンさん=篠塚ようこ撮影1960年〜70年代にかけて、失業対策と外貨稼ぎのために韓国から旧西ドイツに派遣された看護師たちを描いた長編小説『まぶしい便り』（書肆侃侃房、邦訳2025年刊）。登場人物たちの選択から、人生とは制御不能な矛盾に満ちていても、奇跡のように前へ進む力を秘めていると静かに教えてくれる作品です。来日したペクさんに『まぶしい便り』と短編集『夏のヴィラ』（同、2022年刊）を中心に、作品の