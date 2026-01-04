高松市役所 高松市は4日午前9時、林野火災注意報を出しました。対象は高松市消防局管内の高松市・三木町・綾川町で、消防が火の取り扱いに注意を呼び掛けています。 「林野火災注意報・警報」は、2025年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて2026年から運用が始まったもので、高松市で出されるのは初めてです。 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されていることを受けての発令で、4日午後5時ま