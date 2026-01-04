モデルでタレントの滝沢眞規子がおしゃれ過ぎる帰省ショットを披露し話題となっている。滝沢は４日までに自身のインスタグラムを更新。「帰省中ですお義父さんのカラオケｗ今夜はあちこちで雪みたいなのでお気を付けください」と記し、ブラックコーデに黒のスーツケースを持ち、新幹線の横に立つショットや、ファッションブランド「ネイバーフッド」デザイナー兼代表取締役の夫・滝沢伸介さんの実家のそば店「信州そば処