なめらかなつけ心地とロングラスティングで人気のメイベリンニューヨーク「SPステイクリームパクトファンデーション」に、待望のトーンアップ新色が登場します。2026年1月10日（土）より発売されるN01とC05は、日本人の肌になじみながら、自然な明るさと血色感をプラスしてくれる2色♡厚塗り感なく肌悩みをカバーし、メイクの仕上がりを格上げしてくれる注目の新ラインナップです。 と