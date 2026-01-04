小泉防衛大臣は午前10時頃臨時の記者会見を開いて「北朝鮮が午前7時台から8時台にかけて少なくとも2発の弾道ミサイルを発射し、日本のEEZ=排他的経済水域の外に落下したと推定される」と発表しました。また、いずれのミサイルも変則軌道で飛翔した可能性があり分析中であるとしています。