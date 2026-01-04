Aぇ! group・佐野晶哉が、2日放送の読売テレビ・日本テレビ系特番『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』（後4：05〜6：00）に出演し、上沼恵美子から絶賛された。【画像】気になる…『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』「出会い運」「健康運」「金運」の一覧佐野は、大先輩・上沼と初共演となり「はじめましてで。僕も兵庫出身なんですけど」と自己紹介し、「素敵な1年になりそうです」と喜んだ。上沼は「佐野さんは基