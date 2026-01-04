大阪府の吉村洋文知事（50）が3日放送の読売テレビの情報番組「newsジグザグ新春SP」に出演。大阪・関西万博の大屋根リングの裏話を披露した。昨年10月13日に閉幕した大阪・関西万博のシンボルとして建設された大屋根リングだが、吉村氏は「裏話を言うと、あの万博会場にもともと大屋根リングの設計はなかったんです」。建築家の藤本壮介氏から「万博をやるんだから、木造で圧倒的なリングを作りませんか」と提案を受けたが、追加