「つわりがひどいと赤ちゃんはパパ似になるらしい」「つわりがつらいのは、自分と異なるパパの遺伝子を体が拒否しているから」…そんな噂を耳にしたことはありませんか。株式会社ベビーカレンダー（東京都渋谷区）が真相を調べるべく実施した「噂の真相」に関するアンケート調査によると、つわりがキツかったママの約6割が「赤ちゃんはパパ似」と回答したことがわかりました。【調査結果を見る】つわりがキツかったママの約6割が「