私（シオリ）は、夫のケンとの結婚を機に都心のマンションを購入しました。しかし義母と義妹のマオちゃんが推し活のため、わが家をホテル代わりに利用しようとします。相手をするのに疲れた私は、今回はあえて泊まりの出張を入れ、あとは夫に託しました。しかし私が不在の間に、夫と義母が大喧嘩になってしまったそう。マオちゃんは2人の仲が悪いままだと困るから、私に「負担じゃなかった」と言ってほしいとお願いしてきて……。