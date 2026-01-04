正月三が日の節目となる3日夜、新潟県長岡市の市営住宅で火事があり、火元の家に住む住人など6人がやけどや煙を吸い込むなどして救急搬送されました。ケガをした人はいずれも軽傷で命に別条はありませんでした。3日午後7時すぎ、長岡市東川口の5階建ての市営住宅の住人から「3階から黒い煙が見える」と警察に通報がありました。消防車3台が出動し、火は約3時間後に消し止められましたが、この火事で3階の火元に住む家族3人を含む40