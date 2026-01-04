女性ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、3日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに新春2時間SP〜紅白歌手ちゃんみなとのママ会〜』（後10：00）に出演。人生初の妊娠・出産から子育てまで新米ママとしての意外な素顔を赤裸々にさらけ出した。【写真】とっても美しい！！…夫と手をつなぎ真っ白なドレスを着こなすちゃんみなちゃんみなはプロデューサーとして、大人気グループ・HANAを見出し