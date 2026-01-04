連休が明けた途端、体が重く、だるさが抜けない──その結果、「正直、仕事に行きたくない」と感じてしまう人は少なくない。ただしこの感覚は、単なる疲労や怠けの問題とは限らない。長期休暇中の生活リズムの変化によって、脳や体にどんな影響が起きているのか、クリニックフォア監修医の内科医・渥美 義大先生に聞いてみた。連休明けの“だるさの正体”は生理的な反応――長い休暇のあとに、多くの人が“だるさ”を感じるのは、