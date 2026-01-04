２０２６年の開催初日となった１月４日の中山競馬場で毎年恒例の鏡開きが１Ｒ開始前のウィナーズサークルで行われた。現役最年長の柴田善臣騎手をはじめ、３６歳を迎える伊藤工真騎手、坂口智康騎手、西村太一騎手、丸山元気騎手のうま年生まれの年男５名が参加した。今年６０歳となる柴田善騎手は「今年も元気よくいいレースを見せられるように。１日も長くジョッキーを続けられればいいなと思います」と新年の抱負を語った。