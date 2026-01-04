ＪＲＡは１月４日、小林美駒騎手（２０）＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が病気のため中山競馬で騎乗予定だった全４鞍で騎手変更となったことを発表した。変更は以下の通り。１Ｒ（４）マメーアップル荻野極５２キロ→５５キロ３Ｒ（４）アスクホープマン大久保友雅５４キロのまま８Ｒ（１６）シンガソング舟山瑠泉５３キロのまま１２Ｒ（９）モリノセピア横山武史５５キロ→５８キロ