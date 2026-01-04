映画監督の福永壮志氏（43）との結婚を発表した俳優の長澤まさみ（38）の所属事務所・東宝芸能の公式サイトを通じて、一部メディアの取材姿勢に対し注意を喚起する声明を発表した。【画像】めっちゃキレイな美文字！長澤まさみ結婚報告の全文サイトでは「本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、大きな