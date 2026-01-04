マイアミ・ヒート vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年1月4日（日）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 115 - 125 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのマイアミ・ヒート対ミネソタ・ティンバーウルブズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし25-27