セレッソ大阪が１月４日、GK中村航輔の加入を発表した。1995年２月生まれの中村は、柏レイソルのユースからトップチームに昇格し、プロキャリアをスタート。その後、アビスパ福岡への期限移籍を経て、2021年１月に当時ポルトガル１部のポルティモネンセに活躍の場を移した。ただ、欧州でゴールを守り続けることはできず。2024-25シーズンは長期離脱もあり、３試合の出場に留まるなか、昨年１月にポルティモネンセを退団。そ