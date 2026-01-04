現地１月３日に開催されたプレミアリーグの第20節で、三笘薫が所属する14位のブライトンが、19位に沈むバーンリーとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。この一戦で、約３か月ぶりにスタメン出場した三笘が魅せたのが、22分のプレーだ。後方からパスを受けると、ボディフェイントを駆使して華麗にターン。マークについていた元イングランド代表DFのカイル・ウォーカーを抜き去り、翻弄してみせた。このシーンには、ファンか