日本に旅行で訪れた香港人が3回のタクシー利用で計16万円かかったと投稿し、話題になっている。香港メディアの香港01が伝えた。記事は、「香港人は日本旅行が好きだが、現地の高額なタクシー料金に尻込みする旅行者も多く、通常は各地の鉄道やバスを利用する」とした上で、このほどある香港人女性がSNS・Threads（スレッズ）に日本での長距離移動にタクシーを利用した経験を投稿したことを伝えた。それによると、女性は「私みたい