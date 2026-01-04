1月3日午前11時ごろ、熊本県大津町で熊本空港からJR肥後大津駅に向かっていた空港ライナーから出火しました。 警察などによりますと、現場は、国道57号と町道が交差する大津町室（むろ）の桜町通り交差点付近で、肥後大津駅に向かっていた空港ライナーの車両から煙が上がったということです。 火は約30分後に消し止められ、車に乗っていた運転手1人と乗客9人の計10人にけがはありませんでした。警察が出火の原因を調