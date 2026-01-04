小林美駒騎手（２０）＝美浦・鈴木伸＝が病気のため、４日に中山競馬場で騎乗予定だった４鞍全てで乗り代わることになった。１Ｒのマメーアップルは荻野極騎手（５５キロ）に。３Ｒのアスクホープマンは大久保友雅騎手（５４キロ）に。８Ｒのシンガソングは舟山瑠泉騎手（５３キロ）に。１２Ｒのモリノセピアは横山武史騎手（５８キロ）に乗り代わる。