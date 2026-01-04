日本テレビは４日、今年放送と発表されていたドラマ「俺たちの箱根駅伝」の詳細を明らかにした。主演は３日の同局番組で公表された大泉洋。今秋の放送を予定している。日テレでのドラマ化が昨秋に発表されて以降、ネット上では主演が誰になるか取り沙汰されてきた。主役はランナーとみていた人が少なくない中、今回決まった大泉は異なる役どころ。そこには原作である同名小説の作者・池井戸潤氏の要望があった。日テレ公式