ソシエダDF喜多壱也がトップチームに帯同スペイン1部レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ新監督がトップチームに帯同するBチーム所属のDF喜多壱也について記者会見で言及した。喜多は昨年8月に京都サンガF.C.からレアル・ソシエダへ期限付き移籍。スペイン2部で戦うBチームに所属し、ここまでリーグ戦11試合に出場している。現地時間1月4日に行われるラ・リーガ第18節のアトレティコ・マドリード戦で初めて