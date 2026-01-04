昨年１２月に２０周年を迎え、卒業生も含めてＮＨＫ紅白歌合戦に出場したＡＫＢ４８。２００５年１２月の劇場公演初日に観客がわずか７人だった秋葉原のローカルアイドルから、５大ドームツアーを敢行する国民的グループへの躍進を知るレジェンドＯＧで初代総監督の高橋みなみ（３４）は、汗と涙の日々を「奇跡のような青春」と振り返る。ターニングポイントや今だから話せるエピソードを聞いた。（有野博幸）１９年以来、６