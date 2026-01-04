レースクイーン一之瀬優香が3日までにインスタグラムを更新。1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック!2026お正月スペシャル」（午後5時）に出演したことを報告した。一之瀬は「#芸能人格付けチェックご視聴ありがとうございました今回もとっても緊張しました…!」と報告し、番組出演時の白いスーツ姿を投稿した。。続けて「『見たよ!』って言ってくださる方が本当に多くて、すごく嬉しかったです」と心境を明かした