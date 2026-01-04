声優でタレントの井口裕香（37）が、3日にインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。井口は「初詣行った??わたしは寝正月しています」とコメントし、白いビキニで横たわる姿を投稿。背中からヒップの美しいボディーラインがあらわになっている。この姿にフォロワーからは「ナイスヒップ」「芸術的なお尻ですね」「凄い綺麗ですね」とコメントが寄せられている。井口は声優、ラジオパーソナリティーとして活躍する一方、写真集も大