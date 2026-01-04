フジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）は2026年からいよいよ放送４年目に突入。これを記念して、MCを務めるハライチの岩井勇気と澤部佑、神田愛花の３人から最新のコメントが到着。『ぽかぽか』の３年を振り返るとともに、今後へ向けての意気込みを語ってくれた。【写真】ハライチ岩井＆奥森皐月『おはスタ』時代の仲良しショット「あの人、○○っぽい」という勝手なイメージをゲスト本人にぶつけながら、その素顔を深掘りし