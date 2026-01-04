女優でモデルの冴木柚葉（26）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。初詣の様子を投稿した。「明けましておめでとうございます今年は家族揃って初詣行けました気づいたら弟（長男）との写真だらけ笑同じ弟でも次男の方は全然写真撮ってくれなかった」とグレーのモコモココート姿で、イケメン弟の顔も公開。愛犬を抱き「琥鉄は色んな方に可愛がってもらって尻尾フリフリでした嫌がってたお洋服も外だと着てくれた笑」