女優本仮屋ユイカ（38）が4日、パーソナリティーを務めているTBSラジオ「ONE−J」（日曜午前8時）を欠席した。この日、同番組の5週目パートナーを務めているフリーアナウンサー片桐千晶が冒頭から代役を務め「われらがメインパーソナリティー、本仮屋ユイカさん、ちょっと体調不良になりまして」と欠席理由を説明した。そして「そりゃね、疲れも出ますよ。あれだけ活躍してレギュラーもあって、それに加えて年末年始も忙しかったで