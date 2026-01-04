JR西日本によりますと、きょう（１月４日）、因美線では降積雪のため、始発列車から【智頭駅～美作加茂駅間】で運転を見合わせています。 現地では、除雪作業ならびに、線路設備等の確認を行うため、運転再開見込みは【夕方以降】の予定だということです。 このため、津山駅⇒智頭方面行きの列車は「美作加茂行き」として運転し、美作加茂駅で折り返し運転を行っています。 以下の列車は津山駅～美作加茂駅間におい