北国の信号機といえば、上から「赤・黄・青」の色が縦一列で並ぶ「縦型タイプ」が一般的です。雪が積もりにくく、雪の重みで故障するのを防ぐため、広く普及しています。ところが、石川県では左から「青・黄・赤」の色が横一列で並ぶ「横型タイプ」が主流になっています。同じ北陸でも富山県や福井県では縦型が大半を占める中、なぜ石川県だけ横型が普及しているのでしょうか。石川県警交通規制課の西村泉次席にその謎を聞きました