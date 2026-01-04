栃木シティは4日、2025シーズン限りで横浜FCを退団する元日本代表FW鈴木武蔵の完全移籍加入を発表した。鈴木が加入する栃木Cは、関東1部→日本フットボールリーグ（JFL）→J3と3年連続の昇格を成し遂げ、2026−27シーズンはクラブ史上初めてJ2リーグを戦う。栃木C加入に際し、鈴木はクラブ公式サイトを通じて次のように意気込みを示した。「この度栃木シティに加入する事になりました。鈴木武蔵です。数年前練習参加させてもら