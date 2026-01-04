米ニューヨーク州にある空軍州兵基地で機体から降ろされるベネズエラのマドゥロ大統領/WABC/Reuters（CNN）米軍により拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領は3日、米ニューヨーク州スチュワート空軍州兵基地に到着した。連邦当局者1人が明らかにした。本人が飛行機から降りる様子をCNN提携局WCBSが映像で報じた。WCBSの映像によると、マドゥロ氏は灰色の服を着て手錠をかけられ、黒い服を着た十数人の連邦捜査官に付き添われてい