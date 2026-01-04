２０２６年最初のＪＲＡ開催となった１月４日、京都競馬場のウィナーズサークルで、恒例となっている鏡開きが行われた。日本騎手クラブ会長の武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝、今年の年男となる松山弘平騎手（３５）＝栗東・フリー＝、同じく年女の永島まなみ騎手（２３）＝栗東・高橋康之厩舎＝らが参加し、早朝から集まった多くのファンの前で鏡開きを行った。甲田啓・京都競馬場長が「昨年は京都競馬場の開場１００周年