巨人、広島でプレーし、2025年シーズン限りで現役を引退した長野久義氏（41）が、4日放送に放送された、自身がパーソナリティーを務めるTOKYOFMの新番組「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜・前8・00）に出演した。初パーソナリティーの第一声は「めちゃめちゃ緊張してます。もう野球の試合より緊張してます」で、「元読売巨人軍の長野久義です」とあいさつ。現在の生活について、「パソコンの勉