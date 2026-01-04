北朝鮮が、けさ日本海に向けて弾道ミサイルとみられるものを数発、発射したと韓国軍が発表しました。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮はきょう午前7時50分ごろ、平壌付近から弾道ミサイルの可能性のあるものを数発、日本海に向けて発射しました。北朝鮮がミサイルを発射するのは今年初めてで、弾道ミサイルであれば、およそ2か月ぶりです。北朝鮮のミサイル発射は韓国の李在明大統領が国賓として中国を訪問する日に行われ