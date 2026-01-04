軍需工場を訪れ「戦術誘導兵器」の生産状況を確認する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前）＝3日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは4日、金正恩朝鮮労働党総書記が3日に軍需工場を訪れ「戦術誘導兵器」の生産状況を確認したと報じた。工場には小型のミサイルや発射管が多数、陳列され、形状はX字形の羽根を持つイスラエル製の対戦車ミサイル「スパイク」に近い。金氏は「生産能力を約2.5倍に拡大する必要が