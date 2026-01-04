【ナイロビ共同】南アフリカ政府は3日の声明で、米軍によるベネズエラ攻撃について「国連憲章に違反しており、国際秩序の安定を損なう」と反発した。トランプ米大統領は南アで白人に対する人権侵害があると一方的に主張しており、両国関係は悪化している。南ア政府は声明で、国連安全保障理事会に事態への対応を求めた。