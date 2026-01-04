高市首相は４日午前、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたことを受け、情報収集・分析に全力を挙げることや、航空機、船舶の安全確認を徹底することを政府内で指示した。不測の事態に備え万全の態勢を取ることも求めた。