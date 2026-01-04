「若い女性のヘルパーさんがいい」「あの子に着替えを手伝ってほしい」【写真】「毎晩求められて…」認知症の夫を介護する83歳女性、涙の訴え80代の父親のこうした発言に、娘のリカさん（仮名・50代）は頭を抱えていました。要介護3の父親は身体介護が必要な状態ですが、訪問介護サービス利用時に特定の性別・年齢のスタッフを求めたり、ケア中に不適切な発言をすることが増えています。ヘルパーへの申し訳なさと、父親への複雑な