高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。【写真】大雄寺を訪れたトキは…第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」（1月５日放送回〜）の予告が『ばけばけ』公式ホームページに掲載され、話題になっています。＊以下第65回のネタバレと14週予告の内容を含みます。＜第65回あらすじ＞月照寺での帰り、トキは銀二郎（寛一郎さん）からプロポーズをされる。松野家みんな