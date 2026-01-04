2015年は打率.311、18本塁打、94打点を記録ブルージェイズからFAとなっているボー・ビシェット内野手の争奪戦が、一気に激化の様相を呈してきた。ドジャースなど複数球団が獲得に乗り出しているとみられていたが、新たに「第6の勢力」としてフィリーズが急浮上。27歳の若きスターを巡り、メジャーの強豪球団が火花を散らしている。27歳のビシェットは、2021年には159試合に出場し、191安打を放って最多安打のタイトルを獲得。2