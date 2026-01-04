大阪府門真市の住宅で火事があり、住人とみられる男女２人が意識不明の状態で搬送されました。１月４日午前２時すぎ、大阪府門真市深田町で、「３階建ての家から火が出ている」と近くに住む女性から消防に通報がありました。警察によりますと、火事があったのは木造３階建ての住宅で、火は約２時間後に消し止められましたが、７７平方メートルが焼けたということです。家の中から、住人とみられる８０代くらいの女性と４０