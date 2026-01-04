鹿児島県内では、積雪や凍結の影響で通行が規制されている道路があります。 ※午前９時時点 【通行止め】 ▼県道５９２号・屋久島公園安房線 ヤクスギランド～明星岳展望所付近 【チェーンなどのすべり止めが必要】 ▼県道１５号・人吉水俣線 伊佐市大口布計～熊本県境 【規制解除】 ▼県道１号・小林えびの高原牧園線 霧島市の丸尾三叉路～県境 ▼県道１０４号・霧島公園小林線 新湯三叉路