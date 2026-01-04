巨人からポスティングでのメジャーリーグ移籍を目指していた岡本和真選手が、ブルージェイズとの契約に合意しました。【映像】岡本和真選手（複数カット）日本時間5日午前7時の交渉期限を前に、MLBの公式SNSは、岡本和真選手がブルージェイズと契約合意したことを発表しました。ブルージェイズはSNSに「こんにちは」と投稿しました。AP通信によりますと契約は4年総額で6000万ドル=約94億円だということです。岡本選手は