PKを放つチュニジアの選手＝3日（ロイター＝共同）サッカーのアフリカ選手権は3日、モロッコのカサブランカなどで決勝トーナメント1回戦が行われ、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で日本と同組のチュニジアと対戦したマリが1―1からのPK戦を3―2で制し、準々決勝に進んだ。セネガルはスーダンを3―1で破り、8強入りした。（共同）