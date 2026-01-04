２日午後３時４５分頃、愛媛県伊予市のＪＲ予讃線伊予大平駅―伊予中山駅間を走行中の松山発宇和島行き特急「宇和海１９号」の車内で、天井の照明カバーが落下した。けが人はいない。ＪＲ四国の発表によると、カバーはプラスチック製で、重さは約５８０グラム。カバーを接着するために塗布されていたシリコーンの劣化が原因だという。ＪＲ四国は同型車両の緊急点検を行った。