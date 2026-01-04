北海道・岩内警察署によりますと、2026年1月3日午後3時45分ごろ、岩内町大浜で海に浮かんでいる男性が発見され、その場で死亡が確認されたということです男性は岩内町在住の中村昇さん78歳で、2日午前9時半ごろ、家族に「釣りに行って来る」と告げて1人で釣りに出かけました。その後、中村さんが帰宅しないことを不審に感じた家族が2日午後6時ごろ警察に通報し、捜索が続いていました。岸壁で中村の車が見つかっていて、警察は男性