2026年1月4日未明に北海道石狩市浜益区幌で住宅が燃える火事がありました。警察や消防によりますと、火は近くの住宅や建物などに延焼し、合わせて6棟が燃えたということです。火は約6時間後にほぼ消し止められ、いまのところけが人は確認されていません。現場は風が強く飛び火で周りに燃え移った可能性が高いということです。警察と消防で出火原因を調べています。